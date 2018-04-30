На ремонт дорог в столице выделили 85 миллионов леев

В Кишиневе даже в выходные кипит работа - на дорогах пломбируют ямы и обновляют разметку. В эти дни, когда машин на улицах меньше, дело движется быстрее.

"Мы не просто засыпаем ямы. Срезаем старое покрытие, грунтуем, используем новую технологию. Это дешевле, быстрее и намного качественнее", - сказал глава МП "Exdrupo" Адриан Болдуреску.



Изменить технологию потребовала Сильвия Раду в бытность исполняющей обязанности мэра. За месяц рабочие использовали две тысяч тонн асфальта. Отремонтировано пока 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна.



"На данный момент выполнено 20-25 процентов запланированного объема работ. До недавнего времени работать в полную силу нам не позволяла погода", - добавил глава МП "Exdrupo" Адриан Болдуреску.



Водители же говорят, что результаты работы уже видны.



Обновление дорожной разметки обещают завершить к концу мая. По словам рабочих, при нанесении краски нужно учитывать температуру воздуха и влажность. Лучшие условия - поздно вечером.



В этом году на ямочный ремонт дорог из муниципального бюджета выделили 85 миллионов леев, на разметку - 9 миллионов.





