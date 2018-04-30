Правительство ужесточит наказание за нарушение правил хранения и ношения оружия

За нарушение правил хранения и ношения оружия их владельцев ждет более суровое наказание. Согласно поправкам, предложенным в Кодекс о правонарушениях, штрафы значительно вырастут. Правительство одобрило соответствующий проект закона. Документ отправили на рассмотрение в парламент.

Согласно документу, несвоевременное уведомление полиции об изменении места хранения оружия грозит штрафом до 2500 тысяч леев вместо предусмотренных в настоящее время 600. Для юридических лиц штраф увеличится до 7 500 леев. Есть и другие предложения.



"В документе предусмотрены санкции за ношение оружия в местах большого скопления людей, например, на стадионах. Причем в список внесено не только летальное огнестрельное оружие, но и нелетальное. Предусматривается наказание и за ношение холодного оружия", - сказал глава управления ГИП Марин Максиан.



Люди ужесточение наказания считают оправданным.



"Бывают моменты, когда необходимо легальное ношение оружия, а когда ношение оружия незаконно, необходимо жесткое наказание".



"Необходимы ограничения, поскольку не все знают, какое оружие носят. Все теракты совершаются как раз незарегистрированным оружием".



Люди считают, что оружие рядовым гражданам нужно носить только в исключительных случаях.



"Я думаю, что ситуация в нашем городе не настолько опасна, чтобы держать оружие в каждом доме".



По данным Генерального инспектората полиции, с 2005 года из оборота изъяли более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия. Только в прошлом году было заведено более 140 уголовных дел за незаконное владение оружием.

В настоящее время в нашей стране правом на владение оружием обладают свыше 53 тысяч человек.







