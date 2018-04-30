За нарушение правил хранения и ношения оружия их владельцев ждет более суровое наказание. Согласно поправкам, предложенным в Кодекс о правонарушениях, штрафы значительно вырастут. Правительство одобрило соответствующий проект закона. Документ отправили на рассмотрение в парламент.
Согласно документу, несвоевременное уведомление полиции об изменении места хранения оружия грозит штрафом до 2500 тысяч леев вместо предусмотренных в настоящее время 600. Для юридических лиц штраф увеличится до 7 500 леев. Есть и другие предложения.
"В документе предусмотрены санкции за ношение оружия в местах большого скопления людей, например, на стадионах. Причем в список внесено не только летальное огнестрельное оружие, но и нелетальное. Предусматривается наказание и за ношение холодного оружия", - сказал глава управления ГИП Марин Максиан.
Люди ужесточение наказания считают оправданным.
"Бывают моменты, когда необходимо легальное ношение оружия, а когда ношение оружия незаконно, необходимо жесткое наказание".
"Необходимы ограничения, поскольку не все знают, какое оружие носят. Все теракты совершаются как раз незарегистрированным оружием".
Люди считают, что оружие рядовым гражданам нужно носить только в исключительных случаях.
"Я думаю, что ситуация в нашем городе не настолько опасна, чтобы держать оружие в каждом доме".
По данным Генерального инспектората полиции, с 2005 года из оборота изъяли более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия. Только в прошлом году было заведено более 140 уголовных дел за незаконное владение оружием.
В настоящее время в нашей стране правом на владение оружием обладают свыше 53 тысяч человек.
Комментарии
- В Яловенском районе готовятся к третьему "Фестивалю рыбы"
- С городского озера в Бельцах до сих пор не вывезли мусор
- Определены условия для заготовки сена, выпаса скота и размещения пасек на лесных землях
- Одна из столичных улиц будет перекрыта до середины июня
- В Кишиневе провели День добрых дел
- Фермеры готовятся к сбору первого урожая клубники
- Кишинёвский зоопарк вновь открывает свои двери
- Самые популярные направления для летнего отдыха среди молдавских туристов
- Фестиваль в Криулянском районе: пожарные и спасатели соревновались в виноделии
- Молдавские пограничники работают в "праздничном" режиме
- Бактерии могут общаться между собой, чтобы бороться с антибиотиками
- ЕКА выпустило самую масштабную звездную карту в истории
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- В Петербурге жужчина и двое детей попали под колеса танка. ВИДЕО
- Правительство ужесточит наказание за нарушение правил хранения и ношения оружия
- В Петербурге начата проверка после инцидента с танком, давившим зрителей фестиваля
- Экстренную эвакуацию людей после жесткой посадки самолета сняли на видео
- Ученые назвали пять простых советов, как продлить жизнь на десять лет
- Возле Луны зафиксировали неизвестные объекты
- Главой МВД Британии назначен сын водителя автобуса из Пакистана
- "Каждый либо молится, либо плачет": солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории
- Парень выжил после укуса акулы, гремучей змеи и нападения медведя
- В 52 года умер актер из сериала "Сваты"
- Ученые выяснили, почему дети никогда не устают
- Американец нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md