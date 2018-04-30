Бактерии могут общаться между собой, чтобы бороться с антибиотиками

Новое исследование обнаружило, что патогены пневмонии могут общаться, реагируя на определенные антибиотики.

Это говорит о том, что бактерии могут вырабатывать определенное поведение, чтобы бороться с антибиотиками, сообщает ScienceDaily. Специалисты университета Нотр-Дам и университета Иллинойса исследовали реакцию бактерий на тобрамицин, препарат широкого действия, активно используемый в клинических назначениях. Они выяснили, что синегнойная палочка, вызывающая пневмонию и сепсис, реагирует на антибиотик, посылая защитные сигналы всей колонии бактерий, пишет moya-planeta.ru

Таким образом колонии бактерий способны защищать себя от внешнего токсического воздействия. Ранее «Моя Планета» писала о том, что употребление антибиотиков может приводить к неожиданному эффекту — снижению религиозности.