Два миллиарда человек во всем мире работают неофициально. Об этом говорится в докладе Международной организации труда, опубликованном в понедельник, 30 апреля, на сайте ООН.
Отмечается, эти 60% работников не имеют нормальных условий труда и социальных гарантий.
По данным исследования, самый высокий процент неустроенных официально приходится на развивающиеся страны - 93%. В Африке неформально трудятся почти 86% работающих людей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в арабских государствах эта цифра составляет примерно 68%, в Северной и Южной Америке - 40%, а в Европе и Центральной Азии - 25%.
Наивысшая доля неофициально трудящихся в сфере сельского хозяйства - более 90%. В остальных - на "неформальную экономику" приходится половина рабочих мест. У людей, проживающих в сельской местности, вероятность быть нанятым неофициально - в два раза выше, чем у городских жителей.
Как сообщает korrespondent.net, авторы доклада подчеркивают, что мужчины устраиваются на работу неофициально на 5% чаще, чем женщины, однако права женщин, трудящихся неформально, ущемляются в большей степени.
Исследование основано на показателях из более 100 государств.
Комментарии
- В швейцарских Альпах погибли четыре лыжника
- Трамп предложил Биллу Гейтсу стать советником по науке
- В Таиланде автобус слетел с дороги и перевернулся
- СМИ назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына
- В Мексике столкнулись 50 автомобилей. ВИДЕО
- При взрывах в Кабуле пострадали восемь военных из Румынии
- Главой МВД Британии назначен сын водителя автобуса из Пакистана
- Найден пропавший подарок Макрона Трампу
- Эстония продает с аукциона царскую крепость в Таллине
- В каждом втором ТЦ в России нашли нарушения противопожарной безопасности
- В Молдове отмечают международный День труда
- В швейцарских Альпах погибли четыре лыжника
- Трамп предложил Биллу Гейтсу стать советником по науке
- В Румынии четырехлетняя девочка съела печенье с марихуаной и попала в больницу
- Майя Санду станет саботировать Нэстасе на выборах в мэры, по мнению депутата Богдана Цырдя
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- В Петербурге начата проверка после инцидента с танком, давившим зрителей фестиваля
- Экстренную эвакуацию людей после жесткой посадки самолета сняли на видео
- Бактерии могут общаться между собой, чтобы бороться с антибиотиками
- Ученые назвали пять простых советов, как продлить жизнь на десять лет
- "Каждый либо молится, либо плачет": солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории
- Парень выжил после укуса акулы, гремучей змеи и нападения медведя
- В 52 года умер актер из сериала "Сваты"
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- Ученые выяснили, почему дети никогда не устают
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md