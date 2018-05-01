Майя Санду станет саботировать Нэстасе на выборах в мэры, по мнению депутата Богдана Цырдя

Лидер платформы "Действие и солидарность", Майя Санду, не желает, чтобы Андрей Настасе выиграл в гонке за пост мэра Кишинева, потому что он может вести переговоры с позиции силы и диктовать свои условия во время парламентских выборов. Такое мнение высказал депутат Богдан Цырдя во время интервью на телеканале TVC 21.

“Майя Санду не хочет, чтобы Андрей Настасе выиграл местные выборы, потому что так он может нарастить себе рейтинг и у него появится больше требований в процессе назначения кандидатов избирательного блока. Скорее всего, Майя Санду будет саботировать Андрея Настасе" - заявил Цырдя.

Депутат-социалист заключил, что в случае, если во воторой тур пойдет депутат от ПСРМ Ион Чебан и независимый кандидать Сильвия Раду, лидер ПДС будет открыто поддерживать Сильвию Раду.

"В случае, если Ион Чебан и Сильвия Раду выйдут во второй тур, не исключено, что Майя Санду будет поддерживать Сильвию Раду. Майя Санду ведет скрытую игру с Демпартией. Майя Санду - человек Госдепа США, Плахотнюк также работает с Госдепом. В 2018 году они создадут альянс во имя европейской интегрции", также заявил Цырдя.