Трамп предложил Биллу Гейтсу стать советником по науке

Президент США Дональд Трамп предложил Биллу Гейтсу занять пост советника по науке, который остается вакантным с января 2017 года. Однако основатель компании Microsoft отказался. Об этом Гейтс рассказал в интервью изданию Statnews, опубликованном в понедельник, 30 апреля.

По его словам, на встрече с Трампом разговор шел о разработке универсальной вакцины от гриппа. Ранее Гейтс заявил, что пожертвует на это 12 миллионов долларов, пишет korrespondent.net

В ходе общения возник вопрос о вакантной позиции советника по науке.

"Он спросил, не хочу ли я быть советником по науке", - рассказывает Гейтс. По его словам, он отклонил предложение, сказав, что "это будет не лучшим использованием его времени".