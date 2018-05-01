В швейцарских Альпах погибли четыре лыжника

Четыре лыжника погибли во время шторма в швейцарских Альпах в понедельник, 30 апреля, сообщает The Local Switzerland.

Как рассказали в полиции, лыжники были гражданами Италии, Франции и Германии. Один из лыжников погиб во время шторма, его тело было найдено в горах. Трое других умерли позже в больнице, пишет korrespondent.net

Еще десять человек пострадали, пятеро из них находятся в критическом состоянии.