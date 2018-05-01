В Молдове отмечают международный День труда

День международной солидарности трудящихся или День труда отмечают в Молдове и еще 141 стране и территории мира. Празднику более ста лет, раньше этот день был скорее символом революции и классовой борьбы, но в последние годы приобрел иное значение.

1 мая 1886 года социалистические, коммунистические и анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. Они потребовали введения восьмичасового рабочего дня. Столкновения закончились разгоном акций протеста, в Чикаго погибли шесть человек. Уже через год Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира.

Уже через год после этого День международной солидарности трудящихся массово отметили в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах. Именно из-за истории начала праздника он ассоциируется с революцией и классовой борьбой.

После Октябрьской революции на территории СССР праздник стал официальным: в этот день проводились многотысячные демонстрации трудящихся.

В большинстве стран первое мая - выходной день.

К 1 мая поисковая система Google подготовила дудл, демонстрирующий суть праздника.



На картинке на нежно-голубом фоне изображены всевозможные рабочие инструменты: ведро, лопата, каска, пробирка, миска и венчик, рулетка и шурупы, защитные перчатки и много другого.

Сама надпись Google создана из проволоки, шестеренки, изогнутой трубы, стетоскопа и ботинок.