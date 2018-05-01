Posta Moldovei с 1 мая будет взимать плату за использование почтового терминала

С сегодняшнего дня услуга почтового терминала в Молдове становится платной.Теперь за то, чтобы забрать почтовую посылку из пост-терминала, “Poşta Moldovei” будет взимать плату в размере 10 леев.

Услугу можно будет оплатить на месте, в пост-терминале, или online, сообщает предприятие. Её удобство состоит в том, что посылку можно забрать в удобное время, так как терминал доступен 24 часа в сутки.

По словам начальника Управления маркетинга и продаж Елены Ганчуковой, плата будет взиматься, поскольку это коммерческая услуга, и период действия ее рекламной акция истек, пишет aif.md.

Напомним, что пост-терминалы – это автоматизированные терминалы с ячейками, из которых получатель сам забирает посылку в любом удобном для него месте и в любое удобное для него время. На территории Кишинёва расположен 21 пост-терминал, а в Бельцах – один. Стоит отметить, что в прошлом году, когда почтовые ячейки только появились в Молдове, одним из главных преимуществ являлось то, что услуга не требовала денежных затрат.





