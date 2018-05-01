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Глава WhatsApp ушел с должности
// фото: Вести.Hi-tech
11:44, 01 May 2018
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Сооснователь мессенджера WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум покинул пост.

"Прошло почти десять лет с тех пор, как мы с Брайаном (Актоном – ред.) создали Whatsapp, и это было удивительное путешествие с лучшими людьми. Но мне пора двигаться дальше. Я ухожу в то время, когда люди используют Whatsapp в большей степени, чем я мог себе представить. Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным", – написал он на своей странице в Facebook.
 
Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, Ян Кум принял это решение из-за разногласий с компанией Facebook. В частности, его не устраивали "стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попытки Facebook использовать персональные данные и ослабить его шифрование", пишет korrespondent.net
 
WhatsApp – приложение для смартфонов, позволяющее пользователям различных мобильных платформ обмениваться сообщениями. Число пользователей WhatsApp превышает 1 миллиард человек.



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