Ученые назвали главные условия для долгой жизни

Продолжительность жизни можно увеличить более чем на десять лет благодаря полезной пище, регулярным упражнениям, поддержанию здорового веса, отказу от курения и умеренному употребления алкоголя. Об исследовании ученых Гарвардского университета сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные нескольких многолетних исследований, в которых принимали участие от 44 тысяч до 78 тысяч человек.

Было оценено влияние на продолжительность жизни факторов здорового образа жизни, в том числе получасовых физических нагрузок и индекса массы тела, равного 18,5-24,9 килограмма на квадратный метр.

Оказалось, что в худшем случае для людей в возрасте 50 лет ожидаемое время жизни составляет 29 лет для женщин и 25,5 лет для мужчин.

Однако если человек ведет здоровый образ жизни, то продолжительность жизни в среднем достигает 87,6-93,1 года.

При этом роль играют все пять учитываемых факторов: правильное питание, физическая активность, вес тела, умеренное употребление спиртных напитков и отказ от курения, сообщает korrespondent.net

Испытуемые из этой группы добровольцев на 74 процента реже умирали в период исследования, чем те, кто вообще не придерживался полезных привычек.