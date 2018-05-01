В Великобритании арестовали мужчину по подозрению в терроризме

Мужчина, прибывший из Франции в Великобританию, был во вторник арестован по подозрению в терроризме, говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По данным полиции, 42-летний мужчина прибыл из Франции на автобусе и был арестован во вторник в городе Фолкстон на юге Великобритании по статье 5 Закона о терроризме от 2006 года, пишет РИА Новости

"Он был арестован в Фолкстоне около 00.50 сегодня (2.50 млд), во вторник", — говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина был доставлен в полицейский участок графства Кент, где на данный момент находится под стражей. Согласно сообщению, арест связан с конфликтом в Сирии.







