Шесть человек погибли при падении автомобиля в овраг в Индии

По меньшей мере шесть человек погибли и не менее 10 пострадали в результате падения автомобиля в овраг в индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошёл в ночь на вторник, 1 мая, недалеко от района Уна. Пассажиры возвращался в штат Пенджаб после паломничества, пишет life.ru

В настоящее время на месте случившегося работают спасатели.