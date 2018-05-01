В Третий раз сел пьяным за руль: водитель из Оргеевского района вновь спровоцировал ДТП

Третий раз поймали пьяным за рулем водителя из Оргеевского района. Накануне он спровоцировал аварию у села Миток. Как заявили в полиции, он не уступил дорогу другому автомобилю, и результатом стало лобовое столкновение. Тест показал, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе было в десять раз больше нормы.

Водителя, который правил не нарушал, доставили в больницу с ушибами и ссадинами.



"Его привезли в отделение скорой помощи. Госпитализация не понадобилась, он ушел домой", - сказал глава районной больницы Оргеева Андрей Стратулат.



Виновнику аварии грозит штраф до 42 тысяч леев, 240 часов общественных работ и лишение прав сроком до пяти лет.

Недавно Национальная патрульная инспекция предложила ужесточить наказания за вождение в пьяном виде. Нарушителям, у которых отберут права, придется снова сдавать экзамены - и теоретические, и практические. Также проект предполагает снижение допустимого содержания алкоголя в крови.

В прошлом году пьяными за рулем поймали 6445 автомобилистов.