«Небольшая ошибочка»: в Австралии перед мультфильмом детям показали трейлер ужастика

«Небольшая ошибочка» произошла в одном из кинотеатров Австралии на этой неделе. Малыши пришли посмотреть детский фильм «Кролик Питер», но перед сеансом их ждал очень и очень неприятный сюрприз.

Вместо рекламных роликов и трейлеров с мультяшками на экране начали показывать ролик фильма ужасов «Реинкарнация».

Фильм считается самой страшной лентой 2018-ого года. Даже в самом трейлере дети успели увидеть: пожилую женщину в гробу, ребенка, ножницами отрезающего голубю голову, горящего мужчину и подростка, который бьется головой о парту до крови, а потом лежит в кровати, изъеденный муравьями.

Зрители начали кричать, закрывать детям глаза и уши и просить механика выключить трейлер, пишет vesti.ru

Некоторые даже выбежали из зала, но трейлер показали почти до конца. После этого руководства кинотеатра извинилось, вернуло зрителям деньги за билет и обещало расследовать этот инцидент.