Дворник нашел семь слитков золота в мусорном баке южнокорейского аэропорта

Внезапная удача улыбнулась мусорщику, работающему в южнокорейском аэропорту Инчхон. В мусорном контейнере он нашел семь слитков золота, стоимость которых составляет около 327 тысяч долларов США.

составляет около 327 тысяч долларов США.

Каждый слиток весом по килограмму был завернут в газету. Полиция полагает, что владелец золота выбросил слитки, чтобы не быть пойманным.

Дворник сможет получить все эти деньги, если хозяин золота за полгода не обнаружит себя.

И даже в случае, если владелец слитков объявится, мусорщик все равно получит до 20 процентов от стоимости находки, согласно закону Южной Кореи, пишет vesti.ru

Однако он не получит ничего, если окажется, что происхождение этих слитков криминальное.