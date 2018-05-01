От взрыва газа в Екатеринбурге пострадали 11 человек

В Екатеринбурге на седьмом этаже девятиэтажки по Черноморскому переулку в 9 утра взорвался газ. После это возникло возгорание. Пострадали 11 человек, включая хозяйку квартиры, где произошел взрыв. Шестеро госпитализированы, среди них трое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.

Как заявили представители местной прокуратуры, ранее сотрудники профильной службы отключили газовое оборудование в одной из квартир на седьмом этаже. По предварительным данным, пожилая хозяйка квартиры решила самовольно вернуть себе газ, что и послужило причиной взрыва. Прокуратура в ходе начатой проверки будет рассматривать и другие версии произошедшего, пишет vesti.ru

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