Мой нож еще в хорошем состоянии: в Лондоне продали письмо Джека-Потрошителя

С молотка в Великобритании ушло письмо Джека-Потрошителя. Его купили на аукционе Grand Auctions почти за 30 тысяч фунтов (41 тысячу долларов). Написанное черными чернилами письмо самого известного в мире серийного убийцы — это почтовая карточка размером 7 на 12 сантиметров. Изначальная оценку лота была превышена в 40 раз.

Это письмо было доставлено в полицейский участок лондонского района Илинг 29 октября 1888 года, отмечает ТАСС. В нем убийца утверждает, что его нож все еще в хорошем состоянии. Через 11 дней от ножа погибнет последняя известная жертва Джека-Потрошителя. Это 25-летняя ирландка Джейн Келли.

Карточка принадлежала полицейскому из Скотленд-Ярда. Ему ее подарили коллеги при выходе на пенсию в 1966 году. Выставить на аукцион ее решила вдова полицейского. 100-процентной гарантии, что послание написано рукой Джека-Потрошителя нет. Но никто не может доказать и обратного, подчеркнул представитель аукционного дома Джонатан Райли, пишет vesti.ru

"Самое необычное в этой карточке это то, что она редкая. Ни одно из подобных писем с полицейским провенансом не выставлялось на аукцион", — добавил Райли.

Серийный убийца действовал в лондонском районе Уайтчепел во второй половине 1888 года. Он расправлялся с проститутками из трущоб. На счету Джека-Потрошителя как минимум серия из пяти убийств. С тех пор криминалисты и ученые пытаются установить его личность. В сентябре 2014 года доцент молекулярной биологии в университете Ливерпуля Яри Лоухелайнен установил, что под именем Джека-Потрошителя якобы действовал польский иммигрант Аарон Косминский.

Но в ноябре того же года было сообщено о новой версии — преступником мог быть развозчик мяса Чарльз Аллен Лечмер. Есть экзотические версии: убийца вообще женщина — Лиззи Уильямс — жена королевского врача Джона Уильямса. Кстати, он был одним из главных подозреваемых по делу Потрошителя.