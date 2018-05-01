Россия запустила первую в мире плавучую атомную электростанцию

Многие страны, включая Китай и США, планировали создать морские или плавучие ядерные реакторы, но никто так и не осмелился. Россия стала первой, запустив первую в мире плавучую атомную электростанцию, 70-мегаваттную «Академик Ломоносов», на Балтийском море.

Начав с Санкт-Петербурга, станция будет отбуксирована мимо Норвегии к Мурманску, чтобы загрузиться ядерным топливом. Уже оттуда она направится в Арктику, чтобы согреть 100 000 людей города Певек (Чукотский автономный округ), а также обеспечить энергией завод по опреснению воды и нефтяные вышки.

Строительство судна началось еще в 2007 году и, по разным сообщениям, обошлось в 232 миллиона долларов. Компания, которая ею владеет, «Росатом», изначально планировала загрузить реактор ядерным топливом в Санкт-Петербурге, а затем отбуксировать судно прямо в Певек, но «Гринпис» и несколько балтийских государств выступили против, поэтому загрузка произойдет в Мурманске, пишет hi-news.ru

«Гринпис» и другие зеленые защитники и сейчас не думают, что это прекрасная идея, тем более что судно не может двигаться самостоятельно и его нужно буксировать.

«Перемещение испытаний этого “ядерного Титаника” подальше от глаз общественности не сделает испытания менее безответственными», считает ядерный эксперт «Гринписа» Ян Хаверкамп. «Ядерные реакторы, плавающие в Северном Ледовитом океане, будут представлять шокирующе очевидную угрозу для хрупкой окружающей среды, которая уже находится под огромным давлением от изменений климата».

Ядерное судно заменит 48-мегаваттную ядерную электростанцию в регионе Певек. Оказалось, что будет проще построить судно в Санкт-Петербурге, а затем перевезти его по морю, нежели строить новую станцию так далеко. «Пирс, гидротехнические сооружения и другие здания, необходимые для швартовки корабля, будут готовы по прибытии “Академика Ломоносова”», сообщил «Росатом».

Россия в значительной степени полагается на нефть в экономическом плане и, как и другие страны, заявляет права на богатую нефтью Арктику. По иронии судьбы, сжигание ископаемого топлива усугубляет глобальное потепление, которое приводит к таянию арктического льда, что открывает новые судоходные пути из России и делает возможной дальнейшую разработку нефтяных скважин на севере.