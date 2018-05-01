Ученые нашли племя, которое может заменить разговорную речь боем барабана

Немецкий лингвист расшифровал язык барабанов племени бора, живущего вдоль реки Амазонка на территории Перу и Колумбии, сообщает Daily Mail.

Определенные удары означают разные части речи, также значение имеет длина паузы. В ритмах инструмента можно выделить официальный язык ритуалов и праздников, а также неофициальный – для объявлений. Фразы по большей части короткие, например, "Пойдем ловить рыбу". Сообщения таким образом можно передавать на расстояния до 20 километров, пишет РИА Новости.

Услышать общение племени могут туристы, сплавляющиеся по Амазонке в составе организованных групп – в одиночку здесь очень опасно.





