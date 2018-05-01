В Кишиневе социалисты организовали первомайскую демонстрацию

В молдавской столице первомайскую демонстрацию организовала Партия социалистов. К центру Кишинева выдвинулись традиционно двумя колоннами - от Цирка и Академии наук.

"Это очень большой праздник. Настроение по-настоящему праздничное. Как и должно быть в такой день, достойный того, чтобы его отмечали".



Впрочем, историю Первомая, как выяснилось, знают не все.



"Не имею понятия. Может – от предков?"



"Думаю, что их кто-то привел. Наши люди хорошо понимают, для чего пришли", - сказал депутат ПСРМ Влад Батрынча.



В демонстрации принимал участие и президент Игорь Додон. Его появление наполнило социальный марш политическим смыслом.



"Жителям районов, пожелавшим принять участие, мы – партия, а не президент - предоставили транспорт, и они смогли приехать в Кишинев. Нужно воспитывать детей так, чтобы они знали, что это за праздник", - отметил президент Игорь Додон.



Социалисты провели перед зданием парламента митинг, на котором приняли резолюцию о поддержке президентской формы правления.





