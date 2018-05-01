Дорожная полиция усилила проверки соблюдения правил перевозки в автомобилях детей. Недавно правительство одобрило законодательную инициативу о повышении штрафов за отсутствие в машинах детских кресел. Документ ждет утверждения в парламенте.
По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году более ста детей попали в больницу с травмами, полученными в результате несоблюдения правил их транспортировки. Трое детей погибли.
За два часа инспекторы обнаружили пятерых водителей, перевозивших детей в машинах, необорудованных спецкреслами.
"Есть, оно в багажнике. Но на заднем сиденье наш второй малыш, и мы освободили для него место. Сейчас поставим и кресло".
"Нет пока. Постараемся купить. Не было еще случая покатать его на машине. Это внуки, я везу их из села".
Всем нарушителям выписаны штрафы.
"Составляем протокол за нарушение правил перевозки несовершеннолетних детей. Штраф - от 12 до 15 условных единиц и три штрафных пункта".
Проект поправок в Кодекс о правонарушениях, предлагает увеличить штрафы за перевозку детей без специальных кресел до 600 - 1200 леев. Сейчас он составляет от 300 до 600 леев и три штрафных пункта.
"Это своевременные изменения в закон. Детей, обычно, везут на заднем сиденье без специального кресла или подушки, а также не пристегнутыми. Это нарушение правил перевозки детей", - сказал глава службы "InfoTrafic" Павел Апостол.
Согласно Кодексу о правонарушениях в нынешней редакции, детей до семи лет следует перевозить в машинах исключительно в специальных креслах.
Комментарии
- Posta Moldovei с 1 мая будет взимать плату за использование почтового терминала
- В Молдове отмечают международный День труда
- Правительство ужесточит наказание за нарушение правил хранения и ношения оружия
- В Яловенском районе готовятся к третьему "Фестивалю рыбы"
- С городского озера в Бельцах до сих пор не вывезли мусор
- Определены условия для заготовки сена, выпаса скота и размещения пасек на лесных землях
- Одна из столичных улиц будет перекрыта до середины июня
- В Кишиневе провели День добрых дел
- Фермеры готовятся к сбору первого урожая клубники
- Кишинёвский зоопарк вновь открывает свои двери
- Львица едва не вскрыла дверь автомобиля с туристами в ЮАР. Видео
- В Москве и области объявили желтый уровень опасности
- СМИ: трое пропали без вести при обрушении 26-этажного здания в Сан-Паулу
- Ученые рассказали, как пожилым людям перестать забывать слова
- Водитель микроавтобуса перевозил в покрышках контрабандные сигареты
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- Бактерии могут общаться между собой, чтобы бороться с антибиотиками
- ЕКА выпустило самую масштабную звездную карту в истории
- В Петербурге жужчина и двое детей попали под колеса танка. ВИДЕО
- Макрон опубликовал видео, как звонит Путину
- "Каждый либо молится, либо плачет": солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории
- Парень выжил после укуса акулы, гремучей змеи и нападения медведя
- В 52 года умер актер из сериала "Сваты"
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- Ученые выяснили, почему дети никогда не устают
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md