Патрульные инспекторы усилили проверки соблюдения правил перевозки детей в автомобилях

Дорожная полиция усилила проверки соблюдения правил перевозки в автомобилях детей. Недавно правительство одобрило законодательную инициативу о повышении штрафов за отсутствие в машинах детских кресел. Документ ждет утверждения в парламенте.

По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году более ста детей попали в больницу с травмами, полученными в результате несоблюдения правил их транспортировки. Трое детей погибли.



За два часа инспекторы обнаружили пятерых водителей, перевозивших детей в машинах, необорудованных спецкреслами.



"Есть, оно в багажнике. Но на заднем сиденье наш второй малыш, и мы освободили для него место. Сейчас поставим и кресло".



"Нет пока. Постараемся купить. Не было еще случая покатать его на машине. Это внуки, я везу их из села".



Всем нарушителям выписаны штрафы.



"Составляем протокол за нарушение правил перевозки несовершеннолетних детей. Штраф - от 12 до 15 условных единиц и три штрафных пункта".



Проект поправок в Кодекс о правонарушениях, предлагает увеличить штрафы за перевозку детей без специальных кресел до 600 - 1200 леев. Сейчас он составляет от 300 до 600 леев и три штрафных пункта.



"Это своевременные изменения в закон. Детей, обычно, везут на заднем сиденье без специального кресла или подушки, а также не пристегнутыми. Это нарушение правил перевозки детей", - сказал глава службы "InfoTrafic" Павел Апостол.



Согласно Кодексу о правонарушениях в нынешней редакции, детей до семи лет следует перевозить в машинах исключительно в специальных креслах.



