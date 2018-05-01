ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

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