Названа причина смерти шведского музыканта Avicii

Шведский диджей и музыкальный продюсер Aвичи скончался от массивной кровопотери, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники.

В минувшую пятницу стало известно, что артист скончался в Омане в городе Маскат, где он находился в связи с частной поездкой. Полиция Омана сообщила шведским СМИ, что каких-либо следов преступления в связи со смертью артиста не нашла и никого не подозревает.

Источники TMZ, знакомые с обстоятельствами происшествия, заявляют, что к смерти привело кровотечение, пишет РИА Новости

Ранее семья погибшего диджея сообщила, что музыкант испытывал "сильный стресс", к которому привел его "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа.

Авичи, настоящее имя Тим Берлинг, родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.

Дебютный альбом Авичи выпустил в 2013 году и в него вошла ставшая потом всемирно известной песня "Wake me up". В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.



