Специалисты: сколько воды нужно пить ежедневно

Национальная служба здравоохранения Англии советует выпивать от шести до восьми стаканов жидкости в день, сообщает The Sun. Грубо говоря, это три-четыре бутылки воды по 500 мл. Эксперты уверены, что, если не придерживаться этого правила, негативные последствия очень быстро скажутся на здоровье.

Как отмечается, для высоких людей и тех, у кого плотное телосложение, рекомендовано пить больше жидкости. При употреблении алкоголя, рекомендуется чередовать выпивку со стаканом воды, пишет life.ru

При этом необязательно пить только воду, уверяют специалисты. Считаются также обезжиренное молоко и напитки без сахара, чай (чёрный и травяной), кофе. При этом сока ежедневно специалисты советуют выпивать не более 150 мл.

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