С 1 мая в Молдове увеличилась минимальная зарплата в реальном секторе

Гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе выросла на 10 процентов. С сегодняшнего дня она составляет 2610 леев. Согласно постановлению правительства, работодатели обязаны платить работнику не менее 15 леев 44 банов за каждый час труда.

Гарантированная минимальная зарплата пересматривается ежегодно, в зависимости от изменения цен и темпов роста производительности труда на национальном уровне.



1 апреля более 700 тысяч пенсий выросли на 6,6 процента. Также была произведена валоризация 56 тысяч пенсий, начисленных в период с 2012-го по 13 год. На индексацию и валоризацию пенсий в нынешнем году выделено почти 900 миллионов леев.



В апреле были проиндексированы и зарплаты врачей - более чем на четыре процента. В начале года на 350 леев были повышены единовременные выплаты по рождению ребенка.





