Водитель микроавтобуса перевозил в покрышках контрабандные сигареты

В покрышках микроавтобуса, направлявшегося в Германию, обнаружили сигаретную контрабанду.

Инцидент произошел на таможенном посту “Кагул” в направлении выезда из Молдовы. Транспортное средство было просканировано, и в покрышках были обнаружены спрятанные контрабандные сигареты.

Разобрав тайники, таможенники обнаружили 600 пачек сигарет различных марок. Контрабандный товар был конфискован, а в отношении водителя составлен протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 4500 леев, пишет aif.md.





