Очевидец запечатлел на видео любопытную львицу, едва не открывшую дверь автомобиля, в котором находились туристы – описываемые события произошли на днях в национальном парке Крюгера в ЮАР.
Как рассказал автор ролика, около пяти часов утра он ехал со своими друзьями на нескольких машинах по территории заповедника.
Люди подъехали поближе и остановились, чтобы понаблюдать за животными.
Одна из львиц проявила интерес к автомобилю. Походив вокруг, она предприняла несколько попыток открыть дверь, зацепив зубами ручку.
К счастью для путешественников, большая кошка не добилась успеха. Водитель решил не испытывать судьбу и переместил транспортное средство подальше от любопытной большой кошки, пишет vesti.ru
"Всегда держите свои двери запертыми, когда вокруг эти ребята", — прокомментировали произошедшее сотрудники старейшего нацпарка ЮАР.
Комментарии
- В Англии кинжал бронзового века использовался как подпорка для двери
- Россиянка нечаянно оставила свыше 7 тысяч долларов чаевых в кебабной в Швейцарии
- В канадском ресторане чернокожих клиентов попросили заранее оплатить счет
- В Москве 15-летний подросток сознался в жестоком убийстве студентки
- Акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке. ВИДЕО
- Шотландцам запретили дешевый виски
- В Краснодаре байкер избежал наезда на людей, врезавшись в авто
- Под Харьковом бросили "коктейль Молотова" в беседку с детьми
- В Одессе двое грабителей убили американского пастора
- Мой нож еще в хорошем состоянии: в Лондоне продали письмо Джека-Потрошителя
- Ученые заметили подозрительную активность гейзеров в зоне супервулкана
- В Англии кинжал бронзового века использовался как подпорка для двери
- Физики поставили рекорд по нарушению реальности
- Россиянка нечаянно оставила свыше 7 тысяч долларов чаевых в кебабной в Швейцарии
- Ученые: магнитные полюса Земли не перевернутся в ближайшие годы
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- Бактерии могут общаться между собой, чтобы бороться с антибиотиками
- ЕКА выпустило самую масштабную звездную карту в истории
- В Петербурге жужчина и двое детей попали под колеса танка. ВИДЕО
- Правительство ужесточит наказание за нарушение правил хранения и ношения оружия
- "Каждый либо молится, либо плачет": солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории
- В 52 года умер актер из сериала "Сваты"
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- Ученые выяснили, почему дети никогда не устают
- Американец нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md