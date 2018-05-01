Шотландцам запретили дешевый виски

Шотландия установила минимальные цены на алкоголь, передает Sky News.

По новым правилам, вино 13 градусов объемом 0,75 литра не может продаваться дешевле 4,88 фунта, бутылка виски 0,7 литра должна стоить не меньше 14 фунтов, а стоимость двух литров сидра крепостью 5 градусов будет начинаться от пяти фунтов.

Как отмечает Sky News, в Шотландии на каждые 100 тысяч мужчин в 2016 году приходилось 30 случаев смерти от злоупотребления алкоголем. Для сравнения, в Ирландии этот показатель составил 22 случая, в Англии и Уэльсе — по 14. Каждую неделю в Шотландии от связанных со спиртным болезней умирают 22 человека, эта проблема стоит шотландской медицине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно, пишет lenta.ru

Проект закона о минимальной стоимости алкоголя в Шотландии приняли в 2012 году, однако против выступила Ассоциация шотландского виски.

Организация обратилась в Европейский суд, который в 2015 году постановил, что вопрос должен решать Верховный суд Великобритании. В ноябре 2017-го, как писала The Guardian, британский суд разрешил властям Шотландии установить минимальную цену на спиртные напитки.