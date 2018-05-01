В Москве 15-летний подросток сознался в жестоком убийстве студентки

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве студентки 1996 года рождения. Как сообщили правоохранители, его задержали и он признал вину.

По версии следствия, вечером 30 апреля несовершеннолетний, находясь вблизи жилого дома по улице 4-й Новокузьминской в городе Москве, с целью ограбления нанёс молодой девушке 1996 года рождения множественные колото-резаные ранения в область лица и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте, — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщали СМИ, подросток мог встретить девушку около банкомата. Студентка сняла там более 30 тысяч рублей и направлялась в сторону дома. Подробности произошедшего устанавливаются, пишет life.ru