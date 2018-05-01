Учёные показали, как язык работает во время разговора

Исследователи из Института Макса Планка опубликовали множество завораживающих видео, на которых показано, как происходят различные биологические процессы в организме человека.

С помощью новой технологии МРТ, которая создаёт подвижные изображения и анимацию в реальном времени, учёные выяснили, как именно язык участвует в процессе образования человеческой речи.

Новый способ наблюдения за органами тела получил название FLASH2 — с помощью новой технологии учёные получили возможность записывать на видео с частотой до 100 кадров в секунду функционирование всех органов в теле человека. При этом они нашли способ значительно увеличить скорость получения итоговых данных — до нескольких минут, пишет life.ru

Визуализация отдельных биологических процессов позволит учёным намного быстрее выяснять причины различных заболеваний и быстрее назначать необходимое лечение. Никаких ограничений на процедуру не существует: визуализация позволяет проводить экспресс-сканирование любых органов — от печени и сердца до почек.