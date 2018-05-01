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В канадском ресторане чернокожих клиентов попросили заранее оплатить счет
// фото: TimeOut
17:41, 01 May 2018
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Суд по правам человека в Канаде обязал китайский ресторан выплатить десять тысяч долларов чернокожему мужчине за то, что его и его друзей попросили заранее оплатить еду в заведении, сообщает телеканал CP 24.

На суде Эмиль Викхам, выходец из Тринидада и Тобаго, сообщил, что 3 мая 2014 года вместе со своими друзьями пришел в китайский ресторан в центре Торонто, чтобы отпраздновать свой день рождения. После того как компания заказала еду, официант попросил заранее оплатить заказ.

По словам Викхама, они были единственной чернокожей компанией в заведении, и он уточнил у остальных посетителей, платили ли они заранее, на что получил отрицательный ответ.

Ресторан обязали выплатить компенсацию за нарушение прав человека, ущемление достоинства и самоуважения. Суд установил, что ресторан не предоставил обоснованную причину произошедшего и установил, что к Викхаму отнеслись с расовым предубеждением, пишет РИА Новости.

В заявлении руководства ресторана сказано, что на момент происшествия заведением управляли другие люди. Адвокаты ресторана будут обжаловать решение суда.







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