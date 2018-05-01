Светящийся пешеходный переход появился на Рышкановке

В Кишиневе появился пешеходный переход со светящейся разметкой. Особую краску нанесла румынская фирма по просьбе претора Рышкановки. Он говорит, что предложил фирме сотрудничество, изучив предложения целого ряда компаний.

"Написал им, кто я, и предложил сделать в Молдове своего рода визитную карточку. Разметку на этом переходе они сделали за свой счет, чтобы мы могли оценить гарантийный срок. Также они готовы установить на этом перекрестке солнечные батареи", - сказал претор Рышкановки Николай Балаур.



Специалисты говорят, что обычная краска на дорогах держится максимум шесть месяцев, а в этом случае гарантийный срок - два года.



По достоинству новую зебру оценили и пешеходы, и водители.



"До сих пор разметка была еле видна. Уверен - если бы все переходы были такими, было бы меньше аварий".

"В темноте пешехода можно не заметить. А на таком переходе все отлично видно".



В претуре Рышкановки надеются на дальнейшее сотрудничество с румынской фирмой.







