Ученые: магнитные полюса Земли не перевернутся в ближайшие годы
// фото: Fotolia
17:51, 01 May 2018
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Дальнейшее ослабление магнитного поля Земли вряд ли приведет к резкому перевороту ее полюсов в окрестностях аномалии, найденной недавно геологами на территории Южной Африки, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.
"В последнее время люди часто говорят о том, что Земля скоро переживет очередной переворот полюсов. Изучение двух последних таких событий показало, что ни одно из них не похоже на те изменения в работе магнитного щита планеты, которые фиксируют ученые сегодня. Поэтому крайне маловероятно, что нечто подобное произойдет в ближайшее время", — заявил Ричард Холм (Richard Holme) из Университета Ливерпуля (Великобритания).
Положение полюсов и то, куда указывает стрелка компаса, не является постоянным свойством нашей планеты. Периодически, примерно раз в 450 тысяч или миллион лет, Северный и Южный полюсы планеты меняются местами, следы чего ученые обнаружили в структуре древних глин и вулканических пород. К примеру, около 40 тысяч лет назад северная стрелка компаса указывала бы на современный Южный полюс, а южная — на Северный.
Два года назад геологи из Университета Рочестера (США) совершили удивительное открытие, им удалось обнаружить крайне необычную магнитную аномалию на территории ЮАР у берегов реки Лимпопо, где сила магнитного поля резко падала несколько раз и снижалась до критически низких значений в XIII-XVI веках нашей эры.
Это впервые указало на то, что перевороты полюсов Земли происходят не случайным образом, а в особых точках с аномальными свойствами, где породы мантии близко подходят к поверхности и при этом мешают нормальному круговороту веществ в ядре планеты, пишет РИА Новости.
Подобные перспективы заставили ученых проверить, менялась ли сила магнитного поля Земли в этой точке и в другие периоды времени — во времена Античности, Средних веков и последних двух столетий. Как оказалось, магнитное поле Земли резко слабело в этой точке Африки как минимум три раза — во времена падения Римской империи, а также в начале и конце Средних веков.
Холм и его коллеги проверили, похоже ли текущее ослабление магнитного поля в этой точке ЮАР на то, что происходило 40 и 36 тысяч лет назад, когда полюса планеты в последний раз менялись местами или были близки к этому. Для этого ученые собрали образцы минералов, возникших незадолго до этих катаклизмов, и проверили, в какую сторону были "повернуты" поля, заточенные в кристалликах железа и других магнитных материалов в толще этих пород.
Это позволило геологам восстановить историю того, как колебалась сила магнитного поля Земли и как менялось положение полюсов непосредственно перед этими переворотами, и сравнить это с тем, что происходило с Землей в последние полтора века, создав компьютерную модель древнего магнитного поля планеты.
Как показали эти расчеты, между последним переворотом полюсов Земли и текущим ослаблением ее магнитного поля нет почти ничего общего. В частности, щит планеты ослабевает слишком медленно для того, чтобы ее магнитная ось перевернулась в ближайшие несколько тысяч лет.
Скорее всего, сила поля продолжит падать еще несколько столетий или тысяч лет, после чего она плавно начнет расти, не вызывая при этом масштабных изменений в работе недр Земли. К чему это приведет и когда это начнется, геологи пока не знают.
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