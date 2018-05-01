В Англии кинжал бронзового века использовался как подпорка для двери

Национальный музей выкупил артефакт у фермера, теперь он хранится в Норвичском замке. В мире существует только шесть таких кинжалов, все они находятся в европейских музеях, сообщает Museum Crush.

Старший куратор отдела археологии Тим Пестел говорит: «Что выделяет находку в Норфолке, так это огромные размеры. Примерно 68 см в длину, втрое длиннее обычного кинжала бронзового века. Конечно, его невозможно было использовать как оружие или инструмент».

Считается, что такие кинжалы использовались для ритуального рассечения перед захоронением, что было обычной практикой в бронзовом веке. В Англии часто находят уникальные артефакты бронзового века: прекрасно сохранившиеся колесо и лодки, клубок ниток и храмовый комплекс, который старше Стоунхенджа, пишет moya-planeta.ru