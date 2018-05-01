Ученые заметили подозрительную активность гейзеров в зоне супервулкана

Самый большой в мире гейзер, расположенный рядом с Йеллоустонским вулканом, в последнее время проявляет подозрительную активность. За полтора месяца он трижды извергал струи кипятка. До этого он просыпался лишь в 2014 году.

Однако, специалисты уверяют, что опасаться нечего: гейзеры, в отличие от вулканов, активны постоянно. В то время, как Йеллоустон в последний раз извергался 70 тыс. лет назад.

Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США, давно вызывает опасения, так как его извержение приведет к глобальной мировой катастрофе, пишет moya-planeta.ru

Вулканологи из Европейского научного фонда считают, что вероятность этого события в ближайшие 70 лет не более 10%.