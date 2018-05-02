Некоторые кандидаты в мэры столицы живут на широкую ногу, не волнуясь о завтрашнем дне. Так, например, лидер партии "Платформа Достоинство и правда" представил в окружной совет нулевую декларацию о доходах.
Исходя из документов, за последние два года он не заработал ни бана, его содержала супруга, которая с детьми проживает в Германии. Её доход составил 64 тысячи евро. Ещё 14 тысяч семья получила в качестве пособия на детей. Но несмотря на отсутствие официальных доходов, в прошлом году Нэстасе приобрёл девятый по счёту участок земли. Кроме того, он владеет 11 домами. У него есть недвижимость и в немецком городе Бад-Хомбурге.
Лидер DA указал, что получил 35 тысяч евро с продажи автомобиля мерседес. Он также владеет другим автомобилем, который недавно попал в аварию на въезде в Бельцы. Ранее СМИ писали, что Нэстасе использовал мать в операциях по отмыванию денег, которые получил от осуждённых олигархов Цопа. Он положил на её счет более пяти миллионов леев, а затем снял эти деньги. В подобных операциях он использовал и тёщу. С её счетов сняли свыше 400 тысяч леев и почти 150 тысяч евро.
"Я построил дом, купил участок. Часть денег положил на счет своей матери. И заметьте: примерно столько же денег я положил на счет тещи. Видите, я отношусь к ним практически одинаково. Это абсолютно нормально", сказал лидер ППДП Андрей Нэстасе.
Другой кандидат в мэры, либерал Валериу Мунтяну, указал доход в 306 тысяч леев. Он заработал их будучи министром окружающей среды. Он также задекларировал два автомобиля, дом площадью 220 квадратных метров, участок земли и другую недвижимость.
Кандидат от социалистов Ион Чебан за последние два года заработал более 217 тысяч леев в качестве депутата парламента, советника президента и муниципального советника. У него также есть квартира площадью 230 квадратных метров, участок в 59 соток, и свыше 200 тысяч леев на нескольких банковских счетах.
Независимый кандидат Сильвия Раду указала в декларации за прошлый год доход в 13 тысяч леев. Она заработала их будучи исполняющей обязанности мэра. Она также владеет двумя квартирами, домом площадью 220 квадратных метров и коммерческими помещениями. Кроме того, у неё есть три автомобиля и два банковских счёта. На одном из них - примерно 68 тысяч леев, на другом - более 22 тысяч евро.
А кандидат в мэры Константин Кодрчнй указал, что заработал за последние два года в качестве депутата румынского парламента почти полмиллиона леев. У него нет ни дома, ни машины. А на банковских счетах лежит свыше 20 тысяч долларов и более тысячи леев.
Всего на должность мэра столицы претендуют 12 кандидатов. Местные выборы пройдут 20 мая.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Активный, творческий день. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md