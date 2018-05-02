На заседании будут обсуждаться успехи в реализации программы реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации, включая сферу юстиции, борьбу с коррупцией, согласование нормативных рамок с европейскими стандартами, улучшение бизнес-среды и поддержку развития гражданского общества, передает moldpres.md

Совет также рассмотрит развитие ситуации в рамках углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) и аспекты экономического сотрудничества между ЕС и РМ.

Премьер-министр Павел Филип проведет ряд встреч с высокопоставленными европейскими официальными лицами, в том числе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, Европейским комиссаром по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, Европейским комиссаром по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьером Московиси и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

В ходе дискуссий основное внимание будет уделено результатам, достигнутым правительством в продвижении реформ, и приоритетам развития нашей страны на ближайшее время.