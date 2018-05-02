Чебан подписал соглашение по обязательствам перед гражданским обществом

Ион Чебан подписал соглашение – меморандум по обязательствам будущего примара перед гражданским обществом и Кодекс корректного поведения кандидатов во время выборов примара Кишинева, разработанные гражданским обществом.

По его слова, оба документа полностью отражают позицию кандидата и команды ПСРМ, а также многие пункты из документов есть и в предвыборной программе.

В соглашении – меморандуме по обязательствам будущего примара перед гражданским обществом 11 пунктов, среди которых кандидат, после победы на выборах, должен будет обеспечить свободный доступ граждан в примэрию, взаимодействовать с гражданским обществом, а также создать управление по работе с гражданским обществом и общественными инициативами.

Кроме этого, в документе говорится о создании регламента проведения публичных слушаний, а также о назначении сотрудников примэрии на различные должности исключительно по конкурсу. Также, чтобы вся деятельность примэрии была транспарентной и все данные о расходах были опубликованы на сайте примэрии и государственном портале www.date.gov.md.

Кандидат от ПСРМ Ион Чебан согласился со всеми пунктами в документе, отметив, что «доступ в примэрию должен быть свободным для всех. Сотрудники примэрии не должны прятаться от горожан. Что касается назначения по конкурсу, в предвыборной программе этот пункт есть и, после победы на выборах, он в обязательном порядке будет осуществлен. В примэрии больше не будет смотрящих и соучастников».

Он отметил, что кроме осуществления всех пунктов, будет разработан и градостроительный план Кишинева, а также продолжится борьба с незаконными стройками, которых в городе 2 тыс. и 300 из них в активной фазе.

Чебан подписал оба варианта документа, как вариант на государственном языке, так и вариант на русском.

Во втором документе, в Кодексе корректного поведения кандидатов во время выборов примара Кишинева, 17 пунктов и все относительно деятельности кандидатов.

Среди пунктов числится участие во всех дебатах, отказаться от обещаний, которые выполнимы только в случае избрания кандидата примаром, не использовать методы подкупа избирателей, не пользоваться методами «черного» пиара, не пользоваться черной кассой для печати предвыборных материалов, не закрывать доступ к информации для всех журналистов, включая «нелояльных».

Также от кандидатов требуется отвечать на любые вопросы, связанные с прошлой и текущей деятельностью по городу и не говорить о геополитике в этой предвыборной кампании.

Чебан отметил, что он, начиная с завтрашнего дня, постарается участвовать во всех дебатах, и попросил журналистов не назначать встречи на одно и тоже время, так как он вынужден будет от одних из дебатов отказаться.

Кроме этого, он, как и говорил раньше, а также призывал кандидатов, во время дебатов не будет заниматься геополитикой, а будет обсуждать исключительно проблемы муниципия.

Кандидат от ПСРМ на пост примара Кишинева согласился со всеми пунктами во втором документе и подписал вариант текста на государственном и на русском языках.

На вопрос журналистов о том, удастся ли осуществить все пункты из подписанных документов, он ответил, что это будет сделано в течение первых трех недель после побед на выборах. А также отметил, что его не удивляет тот факт, что большинство кандидатов переняли часть его предвыборной программы.

«Если они не в состоянии свою программу разработать, тогда пусть берут из нашей программы, а на дебатах посмотрим, насколько они компетентны и понимают, что будут делать. У нас к любому нашему проекту есть все подсчеты и необходимые суммы расхода, для осуществления», — сказал Чебан, пишет point.md.