Всеобщая забастовка в Армении: многие магистрали перекрыты

В Ереване началась "тотальная забастовка", объявленная накануне лидером оппозиции Николом Пашиняном. Он призвал начать акции гражданского неповиновения, после того как Национальное собрание не утвердило его премьером.

Перекрыта дорога из Еревана в международный аэропорт "Звартноц". Силы безопасности пока никак не вмешиваются в происходящее, передает из армянской столицы корреспондент Русской службы Сергей Горяшко.

По данным Интерфакс, пассажиры добираются до аэропорта пешком.

В отелях постояльцам накануне советовали уезжать до 7 утра, если они планировали выбраться из города. Как оказалось, не зря: через блок-посты сейчас пропускают только журналистов, и то не везде, сообщает ВВС.

С утра на площади Республики собрались несколько десятков протестующих с армянскими флагами. Они выстроились живой цепью на примыкающей к площади улице Амиряна, перекрыв по ней движение.

Одни водители, подъезжая к "блок-посту", сигналили и махали митингующим из окон. Другие пытались убедить демонстрантов пропустить машины на площадь, но митингующие не сдавались, даже когда автомобили ехали прямо на них.

"Просто понимаете, это митинг, дорога закрыта", - объясняла девушка водителю сигналившего "Мерседеса". Водитель в итоге сдался и уехал.

Затем улицу перекрыли несколькими машинами. Хозяйка одной из них открыла двери и включила музыку — ту же, которая звучала вчера на площади.

Таким же образом протестующие приступили к перекрытию других улиц. К 10 утра по местному времени весь центр города оказался заблокирован.

Во вторник депутаты парламента проголосовали против избрания лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны, несмотря на массовые демонстрации в его поддержку.

По конституции Армении, у Пашиняна есть вторая попытка пройти утверждение в парламенте.

Новое голосование должно состояться 8 мая. Затем, если Пашиняна не выберут во второй раз, власть перейдёт к временному правительству во главе с и.о. премьера Кареном Карапетяном. Оно должно будет назначить новые парламентские выборы.