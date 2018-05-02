Иранская ядерная программа: Тегеран обвинил Нетаньяху во лжи

Иранские власти назвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лжецом после его заявлений о раскрытой израильской разведкой секретной ядерной программе Ирана.

Нетаньяху продемонстрировал копии иранских файлов, содержащих подробности проекта по производству ядерного оружия, который, как утверждается, был законсервирован 15 лет назад.

Иран, подписавший международный договор об ограничении своей ядерной деятельности в 2015 году, утверждает, что никогда не пытался разрабатывать атомное оружие.

Западные лидеры по-разному восприняли прозвучавшие днем ранее заявления израильского премьера.

Франция заявила, что часть представленной израильским премьером информации уже была обнародована в 2012 году, и подчеркнула важность ядерной сделки с Ираном, пишет ВВС.

По мнению Вашингтона, сведения, представленные Нетаньяху, говорят о том, что Тегеран может быть не совсем честным в выполнении условий этой сделки.

В ближайшие дни США должны решить, выходить из этого договора или нет. Президент Дональд Трамп, выступающий против этого договора, должен принять это решение до 12 мая.

Другие страны, подписавшие договор, в том числе Великобритания и Франция, утверждают, что Иран выполняет его условия, благодаря чему его способность производству обогащенного урана постепенно сокращается, и поэтому соглашение должно оставаться в силе.

Враждебность, сохраняющаяся между Ираном и Израилем в течение многих лет, продолжает усиливаться по мере того, как Тегеран наращивает свое военное присутствие в граничащей с еврейским государством Сирии.