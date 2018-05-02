Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях, включив в него свой вариант "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях. Все это призвано помочь в борьбе с коррупционерами из разных стран, в том числе России.
"Поправка Магнитского" в принятом в третьем чтении законе "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" позволит правительству Британии отказывать в визах и въезде в страну лицам, обвиненным в грубых нарушениях прав человека и в коррупции.
Первыми "Акт Магнитского" шесть лет назад приняли Соединенные Штаты, затем их примеру последовали Канада и несколько европейских стран. Закон назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, умершего в следственном изоляторе.
Как утверждает его работодатель Уильям Браудер, он был замучен в тюрьме после того, как вскрыл схему хищения российскими чиновниками и полицейскими 230 миллионов долларов.
Первую часть своего "закона Магнитского" Британия приняла год назад в виде статьи в законе "О финансах преступного происхождения", которая позволяет правительству замораживать активы нарушителей прав человека и коррупционеров.
"Это очень важный момент и для Палаты общин, и для прав человека, приверженность соблюдению которых Британия всегда демонстрировала. Теперь мы с полным основанием можем сказать, что мы вместе выступили в защиту прав человека", - провозгласил замминистра иностранных дел Алан Данкан, который в понедельник представлял в дебатах по закону о санкциях сторону правительства.
И за "поправку Магнитского", и за закон о санкциях в целом голосовали и правящая Консервативная партия, и оппозиционная Лейбористская.
В вопросе о раскрытии бенефициаров компаний, зарегистрированных в "налоговых гаванях" во владениях британской короны и заморских территориях сторонам в парламенте пришлось пойти на компромисс и ограничиться полумерами.
Коронные владения - острова Мэн, Гернси и Джерси - вообще исключили из закона, а в части заморских территорий предписали министерству иностранных дел вести с ними работу по этому вопросу, по возможности подталкивать их к раскрытию регистров и регулярно отчитываться перед парламентом о ходе этой работы.
Оппозиция внесла поправку, согласно которой правительство должно было бы потребовать от заморских территорий и коронных владений до конца 2020 года сделать открытыми для публики имена реальных бенефициаров зарегистрированных в этих офшорах фирм.
Речь, в частности, о Британских Виргинских островах, Каймановых островах, Бермудах и Тёркс и Кайкос.
Неправительственная организация Global Witness недавно подсчитала, основываясь на открытых данных, что сейчас в британские заморские территории вложены примерно 34 млрд фунтов (47 млрд долларов), выведенных из России, сообщает ВВС.
Само Соединенное Королевство открыло регистры для публики еще при предыдущем премьер-министре, Дэвиде Кэмероне.
Противники такого шага в отношении британских офшоров доказывают, что, во-первых, лондонские власти сами обязались соблюдать самостоятельность этих территорий.
"Они автономны и независимы, в том числе в налоговых вопросах, и они не представлены в этом парламенте", - напомнил Алан Данкан, объясняя, почему Лондон не должен навязывать заморским территориям свою волю.
Во-вторых, предсказывали противники раскрытия регистров в британских офшорах, в результате грязные деньги оттуда могут уйти оттуда в еще более труднодоступные места, и британские заморские территории лишатся дохода, а спецслужбы - возможности следить за преступным капиталом.
В-третьих, защитники офшоров говорят, что они при необходимости делятся информацией из регистров с правоохранительными органами, и этого достаточно.
Оппозиционеры возражали, что полностью открытый доступ к данным о владельцах тоже важен - в частности, для того, чтобы расследованиями коррупции могли заниматься общественные организации.
"С открытыми регистрами мы будем знать, где проходят потоки денег, мы будем лучше вооружены для того, чтобы помешать преступникам, желающим спрятать свое неправедно нажитое богатство. Это не достаточное, но необходимое условие", - доказывала лейбористка Хелен Гудман.
В итоге, однако, все проголосовали за вариант, предложенный правительством.
Комментарии
- СМИ: 17 штатов подали иски на Трампа
- В Иерусалиме неизвестный попытался наехать на полицейских
- Медицинскую справку Трампа написал сам Трамп, утверждает его врач
- Иранская ядерная программа: Тегеран обвинил Нетаньяху во лжи
- Всеобщая забастовка в Армении: многие магистрали перекрыты
- СМИ: трое пропали без вести при обрушении 26-этажного здания в Сан-Паулу
- Сотрудник Посольства США в Пакистане сбил мотоциклиста второй раз за месяц
- В Мексике нашли очередной наркотуннель
- Шесть человек погибли при падении автомобиля в овраг в Индии
- В Великобритании арестовали мужчину по подозрению в терроризме
- В Киеве лже-священник обворовал церковь
- Украинским топ-чиновникам закупили за бюджетные деньги водку более чем на 150 тысяч гривен
- На украинско -венгерской границе в микроавтобусе под сумками нашли ребенка
- Дельфин нечаянно столкнул серфера с доски
- В Одессе хулиганы развлекались стрельбой из пистолета по проезжающим авто
- Акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке. ВИДЕО
- В Англии кинжал бронзового века использовался как подпорка для двери
- Ученые заметили подозрительную активность гейзеров в зоне супервулкана
- Физики поставили рекорд по нарушению реальности
- Ученые рассказали, как пожилым людям перестать забывать слова
- "Каждый либо молится, либо плачет": солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории
- В 52 года умер актер из сериала "Сваты"
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- Акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке. ВИДЕО
- Ученые выяснили, почему дети никогда не устают
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Активный, творческий день. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md