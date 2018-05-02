Британский парламент принял свой "закон Магнитского"

Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях, включив в него свой вариант "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях. Все это призвано помочь в борьбе с коррупционерами из разных стран, в том числе России.

"Поправка Магнитского" в принятом в третьем чтении законе "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" позволит правительству Британии отказывать в визах и въезде в страну лицам, обвиненным в грубых нарушениях прав человека и в коррупции.

Первыми "Акт Магнитского" шесть лет назад приняли Соединенные Штаты, затем их примеру последовали Канада и несколько европейских стран. Закон назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, умершего в следственном изоляторе.

Как утверждает его работодатель Уильям Браудер, он был замучен в тюрьме после того, как вскрыл схему хищения российскими чиновниками и полицейскими 230 миллионов долларов.

Первую часть своего "закона Магнитского" Британия приняла год назад в виде статьи в законе "О финансах преступного происхождения", которая позволяет правительству замораживать активы нарушителей прав человека и коррупционеров.

"Это очень важный момент и для Палаты общин, и для прав человека, приверженность соблюдению которых Британия всегда демонстрировала. Теперь мы с полным основанием можем сказать, что мы вместе выступили в защиту прав человека", - провозгласил замминистра иностранных дел Алан Данкан, который в понедельник представлял в дебатах по закону о санкциях сторону правительства.

И за "поправку Магнитского", и за закон о санкциях в целом голосовали и правящая Консервативная партия, и оппозиционная Лейбористская.

В вопросе о раскрытии бенефициаров компаний, зарегистрированных в "налоговых гаванях" во владениях британской короны и заморских территориях сторонам в парламенте пришлось пойти на компромисс и ограничиться полумерами.

Коронные владения - острова Мэн, Гернси и Джерси - вообще исключили из закона, а в части заморских территорий предписали министерству иностранных дел вести с ними работу по этому вопросу, по возможности подталкивать их к раскрытию регистров и регулярно отчитываться перед парламентом о ходе этой работы.

Оппозиция внесла поправку, согласно которой правительство должно было бы потребовать от заморских территорий и коронных владений до конца 2020 года сделать открытыми для публики имена реальных бенефициаров зарегистрированных в этих офшорах фирм.

Речь, в частности, о Британских Виргинских островах, Каймановых островах, Бермудах и Тёркс и Кайкос.

Неправительственная организация Global Witness недавно подсчитала, основываясь на открытых данных, что сейчас в британские заморские территории вложены примерно 34 млрд фунтов (47 млрд долларов), выведенных из России, сообщает ВВС.

Само Соединенное Королевство открыло регистры для публики еще при предыдущем премьер-министре, Дэвиде Кэмероне.

Противники такого шага в отношении британских офшоров доказывают, что, во-первых, лондонские власти сами обязались соблюдать самостоятельность этих территорий.

"Они автономны и независимы, в том числе в налоговых вопросах, и они не представлены в этом парламенте", - напомнил Алан Данкан, объясняя, почему Лондон не должен навязывать заморским территориям свою волю.

Во-вторых, предсказывали противники раскрытия регистров в британских офшорах, в результате грязные деньги оттуда могут уйти оттуда в еще более труднодоступные места, и британские заморские территории лишатся дохода, а спецслужбы - возможности следить за преступным капиталом.

В-третьих, защитники офшоров говорят, что они при необходимости делятся информацией из регистров с правоохранительными органами, и этого достаточно.

Оппозиционеры возражали, что полностью открытый доступ к данным о владельцах тоже важен - в частности, для того, чтобы расследованиями коррупции могли заниматься общественные организации.

"С открытыми регистрами мы будем знать, где проходят потоки денег, мы будем лучше вооружены для того, чтобы помешать преступникам, желающим спрятать свое неправедно нажитое богатство. Это не достаточное, но необходимое условие", - доказывала лейбористка Хелен Гудман.

В итоге, однако, все проголосовали за вариант, предложенный правительством.