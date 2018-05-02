Павел Филип уверен, что первый транш в 30 млн евро будет утвержден в ближайшее время

Глава кабмина также уверен, что первый транш в рамках макрофинансовой помощи в размере 30 млн евро будет утвержден в ближайшее время

Премьер-министр Павел Филип примет участие в заседании Совета ассоциации ЕС- Молдова, где подтвердит европейские обязательства, взятые нашей республикой. - Как и раньше, мы отправляемся на это заседание, чтобы продемонстрировать результаты взятия на себя европейских обязательств, а также с целью увидеть пути возможного ускорения внедрения Соглашения об ассоциации и процесса сближения Молдовы с ЕС, - заявил Павел Филип. Премьер заявил, что стране необходима поддержка Евросоюза, а партнеры из Брюсселя могут посодействовать заключению политического соглашения между проевропейскими силами после выборов этого года. - В важный для нашей страны год нам необходима полная поддержка Брюсселя для стабилизации проевропейского курса и мобилизации как можно большего числа граждан в пользу государственного проекта. Например, партнеры ЕС могут стать посредниками при заключении политического соглашения между проевропейскими силами после 2019 года, было бы хорошо, если бы был призыв к ответственности, - подчеркнул молдавский премьер. Павел Филип уверен, что первый транш в рамках макрофинансовой помощи в размере 30 млн евро будет утвержден в ближайшее время. - Сигналы, которые мы получаем, позитивны, и это нас радует. В настоящий момент ЕС изучает информацию, которую представили нашли власти, относительно выполнения условий по первому траншу, - уточнил Павел Филип, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/filip-strane-nuzhna-polnaia-podderzhka-briusselia-dlia-stabilizatsii-proevropeiskogo-kursa

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