БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

День хорош для деловых начинаний. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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