В Молдове открылся сезон прыжков с парашютом

В Молдове открылся сезон прыжков с парашютом. В Обучающем центре накануне было немало решивших пройти инструктаж перед обретением нового, неповторимого опыта.

Новичков учат укладывать парашют. Мастера делают это за 15 минут.



"Если процесс укладки парашюта идёт в последовательной форме, от начала и до конца, не упущен не один момент, то парашют раскроется", - сказал инструктор Анатолий Сеиз.



Выдёргивать кольцо парашюта новичкам не приходится - над ними купол раскрывается автоматически.



"Левая, пошёл. Руки, руки, пошёл. Приготовится, пошёл".



Высота прыжка - 1400 метров. Пока длится полет, инструктор на связи по рации.



"Ощущение отличное. Очень понравилось, как вышел из самолёта не помню, но дальше летал в облаках, это супер", - сказал начинающий парашютист Максим Стрымбяну.



Сергей Зинченко - давно не новичок. У него за плечами 10381 прыжок и 18 мировых рекордов.



"У меня вообще 28 отказов основного парашюта. И как видите я здесь на земле, нормальный", - сказал парашютист Сергей Зинченко.



На сертификат профессионала можно претендовать только после 10 прыжков с высоты три тысячи метров.



Есть опция и для тех, кого тянет в небо, но страх одиночного прыжка все же сильнее: они вольны шагнуть в небо в тандеме с инструктором.



