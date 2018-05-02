Археологи обнаружили древний некрополь у села Костешты

В Яловенском районе сделали еще одну археологическую находку. Недалеко от места, где располагалось поселение 14-го века, обнаружили еще более древний некрополь.

Раскопки у села Костешты возобновили в этом году, когда в результате эрозии почвы был обнаружен человеческий череп. Антропологи должны выяснить, мужской он или женский, и в каком возрасте умер этот человек.



Археологи уверены - на этом месте люди жили в разное время.



"Мы склонны считать, что сначала был некрополь. А потом на этом месте был основан средневековый город. Очевидно, что они не могли существовать одновременно", - сказал директор Национального агентства археологии Влад Ворник.



Специалисты предполагают, что артефакты, найденные в могилах, датируются началом 14-го века.



"В нашем случае речь идёт о сосудах,которые клали в могилы или на них. То есть, их положили либо рядом с усопшим, либо в изголовье могилы", - сказал археолог Ион Чобану.



Недалеко, как считают археологи, была яма с запасами еды. Здесь нашли многочисленные фрагменты посуды и кости животных.



"Фрагмент сосуда, сделанного на гончарном круге. Здесь видны следы от пальцев гончара. Наверное, это был кувшин", - сказал директор Национального агентства археологии Влад Ворник.



Пока археологи обнаружили пять могил. В одной из них был похоронен ребенок.



