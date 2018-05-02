Сегодня последний день подачи деклараций о доходах за 2017 год

Сегодня последний день подачи деклараций о доходах за 2017 год. Территориальные офисы Налоговой службы будут работать до семи вечера.

Декларацию должны подать граждане, которые за год работали в двух и более местах, а также чей годовой доход превысил 31 тысячу леев, и кто получил больше 10-ти тысяч от продажи имущества.

Штраф за не подачу декларации составляет тысячу леев. Такое же наказание грозит за представление ложных данных. А опоздавших оштрафуют на 200 леев.







