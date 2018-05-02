В прошлом году объем экспорта в европейские страны достиг 1,6 млн долларов

Евроинтеграция - главный приоритет Молдовы. Большинство политик по внедрению реформ и развитию нашей страны разработаны в соответствии с этой задачей.

Евросоюз является основным коммерческим партнёром Молдовы, а объем экспорта в европейские страны увеличивается с каждым годом. В 2017-ом на европейские рынки ушло почти 66% молдавской продукции. Объём экспорта достиг миллиарда 600 миллионов долларов. Это на 20% больше, чем в 2016-ом.



Молдавская продукция пользуется большим спросом в Австрии и Испании. Эти страны увеличили импорт наших товаров на 50%. Выросли поставки и в Польшу, Германию и Румынию.



Евросоюз также является главным инвестором в Молдове. На его долю приходится более 60% вложений. Свои филиалы в нашей стране открыли такие крупные кампании как Orange, Societe Generale, Banca Transilvania, Lafarge, Metro, Sudzucker. А также несколько фирм, занимающихся автомобильной промышленностью.



При поддержке ЕС в Молдове внедрили ряд реформ и проектов по развитию бизнес-среды и модернизации инфраструктуры. До сих пор в качестве финансовой поддержки наша страна получила от сообщества почти миллиард евро.





