Сама себе доктор: индианка спряталась в навозе после укуса змеи и задохнулась

Жительницу Индии закопали в коровьем навозе, чтобы исцелить от укуса змеи, но женщина задохнулась. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл в городе Буландшахр, штат Уттар-Прадеш. Женщину укусила змея в руку, и пострадавшая Девендри сразу же обратилась за помощью к мужу. В итоге супруги пришли за советом к местному заклинателю змей, который предложил им вылечить женщину весьма оригинальным способом.

Суть такого лечения состояла в том, что пострадавшая должна была лежать в в коровьем навозе. За этим наблюдали жители деревни и заклинатель , произносивший мантры, пишет life.ru

Но чуда не произошло, и через 75 минут женщина скончалась. Теперь супругу задохнувшейся в навозе 35-летней Девендри придётся одному растить пятерых детей.