Отец решил не вести сына к стоматологу и удалил больной зуб арбалетом. ВИДЕО

Очаровательный мальчик из вьетнамской провинции Лаокай пожаловался отцу на шатающийся молочный зуб. Мужчина проявил смекалку и не стал травмировать детскую психику походом к дантисту, а сделал всё в домашних условиях.

Он привязал один конец толстой нити к зубу мальчика, а второй — к стреле арбалета. На счёт "три" мальчик выстрелил, и его зуб вылетел совершенно безболезненно. А самое главное, что ребёнок нисколько не испугался.

Как пишет life.ru, видео стало вирусным, а вот пользователи Сети разделились на два лагеря, обсудив нетрадиционное решения отца. Одни нашли способ интересным и оригинальным, отметив спокойствие ребёнка. Другие же осудили отца, назвав его действия безумными и безрассудными.